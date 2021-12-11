Нужна озвучка для ролика, женский бодрый молодой голос, как в рекламе) Текст: Привет, красотка!) У тебя скоро свадьба?) какая же ты счастливаяяя 😍 Дай угадаю, ты хочешь чтобы в особенный день всё прошло идеально ?) Я могу помочь ...
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Здравствуйте Илья! Необходимо озвучить 15ти секундное видео как в прошлые разы. Текст прикреплю, сразу как вы ответите.
С уважением, Илья.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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