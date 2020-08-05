"Ищем диктора для прочтения информационно-рекламного текста длинною 500 слов.
Озвучить видео на 15 секунд.
Здравствуйте Илья! Нужно озвучить видео на 15 секунд как в прошлый раз. Дедлайн до вторника. Завтра во второй половине дня скину видео.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание39 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо озвучить текст для видеоурока, в живой манере, без явного "дикторства".Озвучивание45 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно читать готовый текст на русском. Нужен низкий мужской голос. Длительность около 4 минутОзвучивание61 заявкаЗакрыт5 лет назад
Женский голос для озвучки детского мультфильма.Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую! Необходимо озвучить на итальянском языке 4 российских короткометражных фильма . Двухголосное озвучивание. Ориентировочный общий хронометраж 4х фильмов 130 мин. Знание разговорного итальянского языка приветствуется, а может даже необходимо:-) По срокам исполнение работы ограничений нет - кино ...Озвучивание8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна озвучка текста с среднего или выше качества микрофонаОзвучивание1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется озвучить примерно на 1 минуту текста. Просто спокойно прочесть строчки, без театральности.Озвучивание14 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется озвучка текста женским и мужским голосом. Предпочтительный возраст - от 30 до 40 лет. Ж: Parliament has passed a bill that allows online-casinos to have applications on Facebook. Now everyone can ...Озвучивание16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужна озвучка 3 строчек на украинском и 3 строчек на русском. Пишите только если можете достичь студийного качества, пожалуйстаОзвучивание11 заявокЗакрыт5 лет назад