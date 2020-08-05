Озвучить видео на 15 секунд.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка375 просмотров

Здравствуйте Илья! Нужно озвучить видео на 15 секунд как в прошлый раз. Дедлайн до вторника. Завтра во второй половине дня скину видео. 

5 лет назад
Illia_Kovalenko
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$3
2 дня
Отличный исполнитель! Всем рекомендую!
Все на высшем уровне, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад