Озвучити текст українською мовою.

ОзвучиваниеЗавершен4 заявки18 просмотров
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Потрібна озвучка чоловічим голосом, текст додано до проекту.

3 месяца назад
droidfarm
Роман 
40 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$12
1 день
UAH
Гарна дикція, приємний голос, дякую за роботу!
Приємний замовник: чітке ТЗ та доступність для обговорення деталей.
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