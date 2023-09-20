Озвучити текст українською мовою.

Есть ролик с захвата экрана где рассказывается про механику игры, нужно переозвучить с русской речи на английскую. Нужен мужской поставленный голос Продолжительность в районе 2х минут
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібна озвучка чоловічим голосом, текст додано до проекту.
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