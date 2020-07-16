Перевод Рус-Англ

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка352 просмотра

Перевод примерно 130к символов русского текста на английский

5 лет назад
kharikein
Азат 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$5
18 дней
Escrow
Благодарю за сотрудничество! Качеством перевода доволен. Всем рекомендую данного исполнителя к работе!
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад