Перевод текстов IT направленности (о платформах для электронной коммерции и сервисах с ними связанных). Оплата будет осуществляться за 1000 знаков переводимого текста. В данный момент мы в поиске нескольких переводчиков и будем рассматривать различные предложения.
Перевод с рус. на англ.
Доброе утро.
Есть короткий текст - https://docs.google.com/document/d/1imZypmrsavuCcjIxTOJ7ygeDA4ytCuKJGJoGJITalww/edit?usp=sharing
Возьметесь?
И что по срокам и цене?
Заявки фрилансеров
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