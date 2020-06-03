Перевод с рус. на англ.

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Закрыт1 заявка305 просмотров

Доброе утро.

Есть короткий текст - https://docs.google.com/document/d/1imZypmrsavuCcjIxTOJ7ygeDA4ytCuKJGJoGJITalww/edit?usp=sharing

Возьметесь?

И что по срокам и цене?

5 лет назад
edvard-tottii
Эдвард 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад