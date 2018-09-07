Перевод сайта с русского на иврит

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Закрыт5 заявок224 просмотра

Нужно сделать перевод сайта (интернет-магазина) на котором продаются керамические обогреватели. Рабочая версия сайта на русском языке готова, необходимо перевести ее на иврит. Перевод должен быть грамотным и корректным. Срок выполнения - неделя.

7 лет назад
dansmartpools
Богдан 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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