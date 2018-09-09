Переводчик с китайского языка, для онлайн переговоров

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Требуется человек (переводчик) для общения с китайским производителем в чате WeChat, а также переводить от них почту, техническая тематика. Для оперативной связи и дальнейших переговоров оставляйте скайп/wechat/whatsapp.

7 лет назад
erot
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров