Технический перевод РУ-ENG

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Завершен14 заявок233 просмотра

Нужно выполнить перевод в сфере веб - IT

Техническое задание на разработку веб портала

55 тыс смиволов.

Оставляйте ваши заявки, указывайте опыт подобных переводов. Спасибо

7 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Качеством перевода довольна. Были некоторые отклонения от сроков но в целом не критично. Сотрудничать можно
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад