Анализ конкурентности в нише

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок141 просмотр

Здравствуйте.

Необходимо выполнить анализ ниши, с предоставлением полученной статистики по заранее оговоренным показателям у конкурентов, а так же аналитическая записка в виде примерного маркетингового плана с указанием объема работы сроков и бюджета, для получения результата.

9 лет назад
guest_14585648793954
9 лет в сервисе
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8 лет назад

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