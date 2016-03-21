Анализ конкурентности в нише

Здравствуйте.

Необходимо выполнить анализ ниши, с предоставлением полученной статистики по заранее оговоренным показателям у конкурентов, а так же аналитическая записка в виде примерного маркетингового плана с указанием объема работы сроков и бюджета, для получения результата.