Здравствуйте.

Нужно собрать, почистить и сгруппировать семантическое ядро под статьи для контентного проекта.

Требования:

1. Опыт работы по составлению СЯ для статейных сайтов и работа базами ключей

2. Логическое мышление

3. Желание вникнуть в тематику

4. Усидчивость и скрупулёзность

5. Обратная связь при возникновении любых трудностей

Порядок работы коротко:

1. Я предоставляю частично список ключей

2. Вы погружаетесь в тематику и расширяете список ключей максимально

3. Чистите от мусора

4. Составляете направления под разделы будущего сайта

5. Группируете ключи под статьи

Другой вариант – работаете только с ядром уже подготовленным через один из известных онлайн сервисов (от вас тут только правильная группировка).

Срок – 7 дней, по успешным результатам – продолжим сотрудничать.

Называйте цены - УДОБНЕЕ ВСЕГО ЗА 1 КЛЮЧ.

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