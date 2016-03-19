Собрать, почистить и сгруппировать семантическое ядро

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок203 просмотра

Здравствуйте.

Нужно собрать, почистить и сгруппировать семантическое ядро под статьи для контентного проекта.

Требования:

1.      Опыт работы по составлению СЯ для статейных сайтов и работа базами ключей

2.      Логическое мышление

3.      Желание вникнуть в тематику

4.      Усидчивость и скрупулёзность

5.      Обратная связь при возникновении любых трудностей

Порядок работы коротко:

1.      Я предоставляю частично список ключей

2.      Вы погружаетесь в тематику и расширяете список ключей максимально

3.      Чистите от мусора

4.      Составляете направления под разделы будущего сайта

5.      Группируете ключи под статьи

Другой вариант – работаете только с ядром уже подготовленным через один из известных онлайн сервисов (от вас тут только правильная группировка).

Срок – 7 дней, по успешным результатам – продолжим сотрудничать.

Называйте цены - УДОБНЕЕ ВСЕГО ЗА 1 КЛЮЧ.

Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

9 лет назад
jimmy_2
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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