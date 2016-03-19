Необходимо в кратчайшие сроки нейтрализовать страницу с клеветническими отзывами о компании на сайте antijob.net
Собрать, почистить и сгруппировать семантическое ядро
Здравствуйте.
Нужно собрать, почистить и сгруппировать семантическое ядро под статьи для контентного проекта.
Требования:
1. Опыт работы по составлению СЯ для статейных сайтов и работа базами ключей
2. Логическое мышление
3. Желание вникнуть в тематику
4. Усидчивость и скрупулёзность
5. Обратная связь при возникновении любых трудностей
Порядок работы коротко:
1. Я предоставляю частично список ключей
2. Вы погружаетесь в тематику и расширяете список ключей максимально
3. Чистите от мусора
4. Составляете направления под разделы будущего сайта
5. Группируете ключи под статьи
Другой вариант – работаете только с ядром уже подготовленным через один из известных онлайн сервисов (от вас тут только правильная группировка).
Срок – 7 дней, по успешным результатам – продолжим сотрудничать.
Называйте цены - УДОБНЕЕ ВСЕГО ЗА 1 КЛЮЧ.
Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!
Заявки фрилансеров
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