Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 7 статьям. Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра. Отчет в Excel. Оплата почасовая - 80 рублей в час. Если у вас ...
Подправить сайт на JOOMLA
Удалить внешние ссылки!!
оптимизировать под гугл (теги прописать) плохо ранжируется!!
ещё предложения будут рассмотрю!!
цену без фанатизма пожалуйста!!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $4400
Требуется продвижение проекта www.shomple.com/ru/ (заходите ИМЕННО на .com/ru , так как .com/ еще не доделан. Нужны ПРОДАЖИ или высокие позиции в поисковиках. 1). Изучите сайт, прежде чем делать оценку. Проект и направление сложное. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист, генерирующий лидов на Landing Page Целевая аудитория – туристы, отдыхавшие в Европе. Начало работы – после запуска лендинга Людям, будет предлагаться информация о европодушках и дальнейшее их участие в нашем ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно подобрать слова для Директа. Тематика - услуги типографии. Регион Москва Объем 200-300 ключей на каждый из 2х сайтов. Срок - 1 деньЗавершен9 лет назад
Нужно сделать СЯ на тему двери межкомнатные бронированные и все остальные от Вас жду предложение по цене и срокиЗавершен9 лет назад
Был произведен аудит сайта shuyali.net, он в приложении. Согласно данному аудиту, нужно исправить ошибки и произвести оптимизацию. Прошу откликаться опытных seo-специалистов с суммой и сроками.Завершен9 лет назад
- $450
Задача: нужен качественный исполнитель на продвижение сайта по тематике текстиля и обуви с конкретными сроками и прогнозами на выход в ТОП по всем видам запросов, с конкретным и понятным списком работ, который он будет делать ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
День добрый! Нужен человек, который разместит 25 ссылок в сообщениях на форумах с нормальным ТИЦ. Проекты: продажа б\у авто (10 шт),автосервис (10 шт),микроэлектроинструмент (5 шт).Критерий проверки - размещение строго по теме (без фальсификации информации ...Завершен9 лет назад
Нужен толковый маркетолог, специалист в своем деле, который поможет в максимально короткие сроки найти лидов на билеты. Тематика: трибьют-концерт, посвященный группам Ария и КиШ 27 марта, г. КиевПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить продвижение по SEO landing page www.china1.by в поисковых системах яндекс и гугл. Хотелось бы получить предложения по выполнению данной работы с ценами и сроками. Исполнителя будем выбирать 25 февраля.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад