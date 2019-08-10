Дешевый трафик на сайт по эзотерике

не раскрутка создаю этот проект уже второй раз, в первый откликов практически не было. поэтому уточню: я не настаиваю на свобственном видении, но если я ошибаюсь, просьба указать где я не прав и предложить альтернативы.

Что мне нужно: не раскрутка сайта, а купить на сайт трафик посетителей(профильных конечно лучше но можно и нет) причем насколько я понимаю стоимость зависит от интенсивности. Вот мне и нужен пусть низкий, но дешевый трафик.

Есть ли у специалистов по сео и остальному - методы и инструменты позволяющие направлять на сайт живой трафик? не может быть чтобы не было!