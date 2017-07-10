Написать текст для главной + 25 текстов для категорий SEO

Необходимо написать качественные SEO тексты для главной страницы сайта (составить корректный title, description) и для основных категорий сайта. Работа не разовая, а будет постоянно появляться, после разбивки и создания новых посадочных страниц. Если есть опыт в продвижении киносайтов - это будет вашим плюсом.

В будущем планируется закупка ссылок, продвижение статьями, социальными сигналами и так далее.

Обязательно напишите сроки.