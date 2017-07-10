Написать текст для главной + 25 текстов для категорий SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки169 просмотров
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Необходимо написать качественные SEO тексты для главной страницы сайта (составить корректный title, description) и для основных категорий сайта. Работа не разовая, а будет постоянно появляться, после разбивки и создания новых посадочных страниц. Если есть опыт в продвижении киносайтов - это будет вашим плюсом. 

В будущем планируется закупка ссылок, продвижение статьями, социальными сигналами и так далее.

Обязательно напишите сроки.

6 лет назад
Sh1ning
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад