SEO оптимизатор, умеющий оптимизировать англоязычные тексты

Имеются документы со статьями на английском языке, которые выпускаются ежедневно и кладутся в облако в папки по датам

- Задача:

Например:

В папке 1 июля

1 документ с текстом и 2 фотки

Нужно:

Создать в этой папке документ, в котором написать ТЗ для программистов

Нужно будет самостоятельно в тексте определить наиболее удачное ключевые 1-2 слова, сам текст не меняем

Использовать их в формировании ТЗ для составления с ними Title Description H1, H2, alt

В исходном тексте нужно будет только выделить ключевики и удачные слова для перелинковки. По перелинковке в тексте будут заранее присутствовать слова из списка что я дам, нужно просто будет подчеркнуть эти запросы в тексте и вынести в ТЗ указав какой урл подставить - это подробно уже с исполнителем.

Самое сложное это составить грамотно Description.

Интересует стоимость такой оптимизации для одной статьи и сроки.