Оптимизация и продвижение сайта

Алексей провел качественный аудит сайта , разработал ТЗ на оптимизацию и на тексты , давал ценные консультации и советы . В результате дал толчок нулевому новому сайту . Цены гуманные , исполнитель адекватный и , судя по всему , действительно разбирается в СЕО