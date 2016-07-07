Оптимизация и продвижение сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка94 просмотра

Нужно составить семантическое ядро , подобрать поисковые запросы , провести первоначальную оптимизацию сайта wood-vip.ru   . Работу по написанию статей и изменению  кода  оплачиваю отдельно .  На выходе ожидаю увеличение посещаемости  и улучшение позиций сайта в яндексе и google  через 4-6 месяцев . Ищу порядочного и грамотного исполнителя 

Написание статей
9 лет назад
krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
180 дней
Алексей провел качественный аудит сайта , разработал ТЗ на оптимизацию и на тексты , давал ценные консультации и советы . В результате дал толчок нулевому новому сайту . Цены гуманные , исполнитель адекватный и , судя по всему , действительно разбирается в СЕО
Хороший заказчик, приятно было работать, своевременная оплата, адекватные ожидания, помощь в реализации ТЗ! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад