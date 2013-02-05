Оптимизация сайта под поисковые системы.

Продвинуть сайт по городу Московской области, с включением его в кз. Сейчас сайт на 4-7 позиции, нужно вывести в топ-3. Сайт lubava-svadba.ru. КЗ "свадебный салон мытищи", "свадебный салон в мытищах", "свадебные платья мытищи", "свадебные платья ...
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Выявление зеркал сайта, определение основного зеркала
Анализ списков проиндексированных поисковыми машинами страниц
Выявление страниц, которые не должны индексироваться и рекомендации по их закрытию
Выявление недоступных поисковым машинам страниц.
Поиск дублирующихся страниц в индексе, анализ причин их появления и рекомендации по устранению
Проверка кодов ответа сервера при запросе несуществующих страниц
Создание карты сайта в форматах HTML и XML
Регистрация сайта в сервисах Яндекс.Вебмастер, Google Webmaster Tools и анализ полученной информации
Проверка данных по индексации страниц и наличие ошибок по содержанию страниц в панели вебмастера
Обеспечение привязки сайта к корректному региону
Поиск и устранение неработающих внешних и внутренних ссылок
Анализ и корректировка структуры сайта и структуры URL
Анализ и корректировка HTML-кода
Получение и анализ логов веб-сервера, отчет об индексировании сайта поисковыми ботами
Правки мета-тегов и текстовому наполнению
Распределение запросов по посадочным страницам
Написание мета-тегов title, description
Написание заголовков Н1
Анализ существующих текстов и их корректировка для соответствия целевым запросам
Написание новых текстов для посадочных страниц
Проверка текстов на уникальность, переписывание текстов в случае потери уникальности
Работа с внешними факторами
Анализ существующего ссылочного окружения
Анализ конкурентов в ТОП-10 на предмет объемов и качества ссылок
Написание текстов ссылок для продвигаемых страниц
Создание правил для отбора площадок под размещение ссылок (постоянные, арендованные)
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