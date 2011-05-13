Требуется СЕО-специалист в НСК. Задачи: - вести от 5 до 10 проектов - делать оценку продвижения по новым запросам Требования: с опытом и портфолио з/п - 15тыс. в мес., возможно на полставки при условии выполнении работы. В дальнейшем возможно официальное трудоустройство. Все работы ...
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Добрый день. Нужен человек на должность помощник интернет-маркетолога.
Основные критерии отбора помощника:
*Дисциплина
*Пунктуальность
*Адекватность
*Отсутствие проблем орфографией и пунктуацией
*Знание особенностей интернет маркетинга и интернет рекламы
*Желание учится и зарабатывать
Если конкретней: то работа будет от написание рекламного контента, создания скрытой рекламы на форумах, до создания почтовых рассылок, ведения контекстных / баннерных компаний.
Оплата по началу сдельная, вебмани.
В дальнейшем - ставка.
Контакты в профиле.
Резюме отправлять на e-mail : [email protected]
С возрастающим уважением, Виталий.
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