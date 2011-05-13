Помощник интернет-маркетолога

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Добрый день. Нужен человек на должность помощник интернет-маркетолога.

Основные критерии отбора помощника:

*Дисциплина

*Пунктуальность

*Адекватность

*Отсутствие проблем орфографией и пунктуацией

*Знание особенностей интернет маркетинга и интернет рекламы

*Желание учится и зарабатывать

Если конкретней: то работа будет от написание рекламного контента, создания скрытой рекламы на форумах, до создания почтовых рассылок, ведения контекстных / баннерных компаний.

Оплата по началу сдельная, вебмани.

В дальнейшем - ставка.

Контакты в профиле.

Резюме отправлять на e-mail : [email protected]

С возрастающим уважением, Виталий.

13 лет назад
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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