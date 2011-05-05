Специалист по SMO

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка145 просмотров
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Требуется специалист с опытом продвижения проектов в Twitter, Facebook в англоязычном сегменте

Тематика:

мобильные приложения (iOS, Android)

Условия:

частичная занятость

удалённая работа

Требования:

безупречный английский

успешный опыт продвижения проектов в социальных сетях

13 лет назад
LanaLang
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Kristysmile
Кристина 
41 годРоссия
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Была
12 лет назад
13 лет назад
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