Ищу SEOшника

Требуется специалист для продвижения сайта в социальных медиа. Задачи: - постинг на форумах, социальных сетях, блогах - создание и развитие аккаунтов, групп, профилей, блогов, - партизанский маркетинг. Требования: - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт и наличие готовых аккаунтов ...
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Ищу партнера SEO шника
Речь идет о расширении деятельности медицинской компании новое направление, а именно предоставление услуг в сфере маркетинга для медицинских учреждений
Услуги будут также включать комплексное seo продвижение в интернете
Подробности на меил [email protected]
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