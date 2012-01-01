Продвижение сайта

Добрый день! Нужно сменить домен сайта в связи с проблемами с владельцем старого домена,но при этом максимально сохранить позиции старого сайта. Предпочтения отдаются только очень опытным в этом вопросе оптимизаторам. Старый сайт на DLE ,новый пока оставим на ...