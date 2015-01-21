Продвижение сайта (SEO)

Нужен специалист для продвижения сайта (НЕ посредник и НЕ «менеджер проектов».

Умение продвигать за счёт:

1. Правильно настроенного сайта, заголовки контент перелинковка и т. д.

2. Покупка ссылок на двух биржах (sape и mainlink) – всегда пополнен счет! работать естественно только на данных площадках.

Обратите внимание!

- предложения о сотрудничестве пишите только в "Проекте".

- «рекламные агентства» и т. п. не пишите – нужен самостоятельный специалист.

- На объяснения про «долгие месяцы до первых результатов» не тратьте силы – бесполезно

! Надеюсь на долговременное сотрудничество.

Домен и запросы сообщу при обсуждении сотрудничества, проекта. Затем всё запишем в "Рабочую область" проекта.

От Вас

1. Пару слов о своих возможностях (Хорошо бы увидеть пару Ваших проектов, их позиции в Я, G).

2. Контактная информация (телефон, скайп).

3. Хорошо бы с возможностью оплаты безналичным платежом т. е. ИП или ООО.

Спасибо тем, кто ответил на все вопросы.