Продвижение сайта (SEO)

Требуется продвижение сайта fordealers.pro Сайт представляет из себя информационный каталог деловых предложений и ориентирован на 2 целевые аудитории. Те кто размещают предложения и те кто их просматривают и выбирают. Цель продвижения привлечь целевую аудиторию и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для продвижения сайта (НЕ посредник и НЕ «менеджер проектов».
Умение продвигать за счёт:
1. Правильно настроенного сайта, заголовки контент перелинковка и т. д.
2. Покупка ссылок на двух биржах (sape и mainlink) – всегда пополнен счет! работать естественно только на данных площадках.
Обратите внимание!
- предложения о сотрудничестве пишите только в "Проекте".
- «рекламные агентства» и т. п. не пишите – нужен самостоятельный специалист.
- На объяснения про «долгие месяцы до первых результатов» не тратьте силы – бесполезно
! Надеюсь на долговременное сотрудничество.
Домен и запросы сообщу при обсуждении сотрудничества, проекта. Затем всё запишем в "Рабочую область" проекта.
От Вас
1. Пару слов о своих возможностях (Хорошо бы увидеть пару Ваших проектов, их позиции в Я, G).
2. Контактная информация (телефон, скайп).
3. Хорошо бы с возможностью оплаты безналичным платежом т. е. ИП или ООО.
Спасибо тем, кто ответил на все вопросы.
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