Продвижение строительной площадки тендеров

Добрый вечер. у меня несколько сайтов и готовятся новые. Ищу специалиста, который будет постоянно со мной работать. За каждый сайт периодически кто-то брался…в каждом сделана внутренняя оптимизация и куплены тексты. Нужно решить вопрос с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заняться продвижением строительной площадки для проведения частных тендеров.
ЭТАП 1. ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Внутренняя оптимизация позволит подготовить сайт к продвижению, наполнить его уникальным контентом и увеличить конверсию ресурса.
- аналитика SEO, расширение семантического ;
- технические работы (управление индексацией robots.txt и sitemap, редиректы) ;
ЭТАП 2. НАЧАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
Начальная закупка вечной ссылочной массы с тематических ресурсов, работа с социальными сетями и написание статей:
Написание 30 статей для ссылок ;
Покупка и размещение 30 вечных статейных ссылок ;
Посты в социальных сетях ;
Услуги ;
ЭТАП 3. АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
Активная закупка вечной ссылочной массы с тематических ресурсов, работа с социальными сетями и эмуляция поведенческих факторов.:
Написание 40 статей для ссылок ;
Покупка и размещение 40 вечных статейных ссылок ;
Посты в социальных сетях ;
Эмуляция поведенческих факторов ;
Услуги ;
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