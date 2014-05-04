Продвижение строительной площадки тендеров

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка67 просмотров
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Нужно заняться продвижением строительной площадки для проведения частных тендеров.

ЭТАП 1. ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Внутренняя оптимизация позволит подготовить сайт к продвижению, наполнить его уникальным контентом и увеличить конверсию ресурса.

- аналитика SEO, расширение семантического ;

- технические работы (управление индексацией robots.txt и sitemap, редиректы) ;

ЭТАП 2. НАЧАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Начальная закупка вечной ссылочной массы с тематических ресурсов, работа с социальными сетями и написание статей:

Написание 30 статей для ссылок ;

Покупка и размещение 30 вечных статейных ссылок ;

Посты в социальных сетях ;

Услуги ;

ЭТАП 3. АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Активная закупка вечной ссылочной массы с тематических ресурсов, работа с социальными сетями и эмуляция поведенческих факторов.:

Написание 40 статей для ссылок ;

Покупка и размещение 40 вечных статейных ссылок ;

Посты в социальных сетях ;

Эмуляция поведенческих факторов ;

Услуги ;

10 лет назад
HidenDom
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
10 лет назад
$2500
150 дней
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