Регистрация в каталогах и на досках объявлений.

Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений и в бесплатных каталогах. Доски и каталоги нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт.

Если интересно, пишите свои пожелания по оплате за одно размещенное объявление.