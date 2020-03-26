Семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок379 просмотров
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- Нужно собрать семантическое ядро для коттеджного поселка, находящегося в Подмосковье (московской области) г Ногинск, доступного по направлениям щелковское шоссе и горьковское шоссе (восточная часть подмосковья), в коттеджном поселке можно приобрести участок, готовый дом с участком, дом с участком и отделкой. 

- СЯ под контекстную рекламу и сео продвижение, с базовой и точной частотностью от 10, с кластеризацией.

- Не нужно ограничиваться количеством фраз, мне нужно максимальное количество (5000+), за доп работу я доплачу. Запросы должны быть целевые, околоцелевые отдельной таблицей.

- Пишите свою цену. Пишите доп услуги (например сделать структуру сайта)Высылайте ваши примеры работ, пишите дополнительные вопросы. 

Есть выгрузка с кей.со на 50 конкурентов, могу предоставить.

Указывайте стоимость в рублях

4 года назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$50
3 дня
WMZ
Спасибо за работу
Хороший, понимающий заказчик.
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