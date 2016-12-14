Добрый день.

Наша компания ищет специалиста для seo - продвижения своего сайта (http://megaauto.com.ua). Основная тематика сайта, это авто-товары. Регион продвижения – Украина.

Ключевые позиции – шины (около 3000 позиций) и аккумуляторы (около 200 позиций), все остальные товары будут удалены.

Что требуется:

1. оптимизировать сайт (возможно,потребуется провести аудит и что-либо доделать);

2. написать тексты;

3. приобрести ссылки (при необходимости);

4. другое (предлагайте свой вариант).

Если вас заинтересовало наше предложение, просим предоставить расценки на данные услуги и портфолио своих работ.

Валентин