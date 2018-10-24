Собрать поисковые запросы (собрать семантическое ядро)

Добрый день, Игорь! Необходим человек с пониманием, как оптимизировать сайт( контент) для европейского региона. Тематика: туризм. Сайт еще не запущен, хотим запустить сразу с мультиязычностью, но только с основными главными страницами, заполнять контент будем в ...