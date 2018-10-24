Собрать поисковые запросы (собрать семантическое ядро)

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Завершен15 заявок284 просмотра

Нужно неспешно собрать семантику поисковых коммерческих запросов по Яндексу и Гуглу, сгруппировать.

Тематика - фитосветильники, светильники (лампы) для теплиц, светильники/лампы для выращивания растений/овощей. Вся РФ. Низкочастотные тоже нужны, так как ядро не слишком большое будет.

7 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kseniya-789
Ксения 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$5
3 дня
Работаем не первый раз, доволен общением и результатом работы
Александр отличный заказчик, сотрудничаем уже не в первый раз. Всегда точно ставит задачу, четко понимает какой результат ему нужен. Оплачивает без промедления. Я довольна совместной работой полностью.

Заявки фрилансеров

Kseniya-789
Ксения 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад