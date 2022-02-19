Твиты ссылок

Задача: Есть около 600 ссылок, сайт vectormap.net - векторные карты.

Нужно примерно со 100 аккаунтов - твиты этих ссылок.

с одинаковыми хэштэгами #CityVectorMaps, #VectorDesign, #PDFmaps

Т.е. получается примерно по 6 твитов с каждого акка.

Отчет: Нужны ссылки на эти твиты, т.к. далее будет другое промо, уже по этим твитам.