Увеличить adult трафик (seo оптимизация, продвижение)

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Закрыт6 заявок401 просмотр

Привет. Есть adult сайт с посещаемостью 10-11к+ в сутки уникув. Цифра находится на одном месте на протяжении уже полугода, и вот на днях стала постепенно снижаться до 9к. Сайт - полное пиратство чужого контента. Разумеется каждый день получаю от гугла DMCA отчеты по удаленным URL'ам из поисковой выдачи.

В общем нужно что-то сделать, что бы сайт во-первых вернул свои позиции, а во-вторых стал более посещаемым. Подробности расскажу уже в личной беседе.

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