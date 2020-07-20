Увеличить adult трафик (seo оптимизация, продвижение)

Привет. Есть adult сайт с посещаемостью 10-11к+ в сутки уникув. Цифра находится на одном месте на протяжении уже полугода, и вот на днях стала постепенно снижаться до 9к. Сайт - полное пиратство чужого контента. Разумеется каждый день получаю от гугла DMCA отчеты по удаленным URL'ам из поисковой выдачи.

В общем нужно что-то сделать, что бы сайт во-первых вернул свои позиции, а во-вторых стал более посещаемым. Подробности расскажу уже в личной беседе.