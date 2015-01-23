Внутренняя оптимизация сайта англоязычной тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок162 просмотра
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Сделать выводы по внутренней оптимизации статей на сайте Online Furniture Store in Australia

А именно оценить естественность текстов, которую сейчас так "любят" поисковые системы, сказать не перенасыщены ли статьи ключами, может добавить свои рекомендации.

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад