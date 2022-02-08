необходимо создать landing page на Tilda (хотелось бы при участии zero блоков) для презентации оборудования и фирмы. Занимаемся оборудованием и ПО для индоор рекламы. Необходимо что-то солидное, и современное. Сайт будет как презентация для руководителей. Работаем с ...