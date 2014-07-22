В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем) Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более ...
Создание интерактивных презентаций
Всем добрый день. В связи с открытием одного проекта, ищу специалистов в области создания мультимедийных интерактивных презинтаций, интеррактивных 3D презентаций, флеш презентаций, мультимедийных каталогов, анимационных презентаций. (в том числе для планшетов)
Обязательное условие- наличие портфолио.
+ будет разработка своей платформы для создания презентаций.
В отклике просьба указывать среднюю стоимость по разработке.
Разработка презентации включает следующии технологии:
Профессиональный дизайн, верстка, копирайтинг.
3D-анимация.
Flash программирование и анимация;
Видеомонтаж;
Обработка фотографий;
Создание виртуальных туров / экскурсий, объемных и панорамных изображений (VR);
Музыкальное и дикторское оформление, а также прочие спецэффекты.
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