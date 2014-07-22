Создание интерактивных презентаций

Всем добрый день. В связи с открытием одного проекта, ищу специалистов в области создания мультимедийных интерактивных презинтаций, интеррактивных 3D презентаций, флеш презентаций, мультимедийных каталогов, анимационных презентаций. (в том числе для планшетов)

Обязательное условие- наличие портфолио.

+ будет разработка своей платформы для создания презентаций.

В отклике просьба указывать среднюю стоимость по разработке.

Разработка презентации включает следующии технологии:

Профессиональный дизайн, верстка, копирайтинг.

3D-анимация.

Flash программирование и анимация;

Видеомонтаж;

Обработка фотографий;

Создание виртуальных туров / экскурсий, объемных и панорамных изображений (VR);

Музыкальное и дикторское оформление, а также прочие спецэффекты.