Требуется разработка скрипта на языке Pine для платформы TradingView. Имеется подробное техническое задание. Бюджет 70$, оплата по готовности, без авансов.
Бот для сервера в Дискорде
В нем должны быть такие функции:
Экономика разделенная на несколько видов разной валюты которую можно обменивать между собой и настрайвать цену как в ручную так и с рандномной генерацией цены в разное время!
Магазин с возможностями из списка ниже:
Добавлять передмет за любую валюту
Выставлять количество данного предмета в магазине
Возможность выбора пользователя или роли которая нужна будет для покупки данного предмета
Возможность сортировки предмотов по страницам
Возможность получение денег в указанный промежуток времени за предметы в инвентаре
Выставлять роль которая отнимется/добавится при покупке данного предмета
Возможность настройки случайной цены которая будет колибаться от выбранного до выбранного значения
Отображение валюты любым смайликом
Возможность положить или снять деньги с банка во избежания кражи по команде
Обязательно несколько видов заработка по типу команд !work от 1 до 5 штук с настраевоемой суммой и промежутком
Обязательная нявность списка лидеров по экономике с отображением никнейма на сервере
Возможность получать/терять деньги каждый настраиваемый промежуток времени в зависимости от ролей (Каждая ррль дает свою сумму)
Возможность продажи предметов обратно в магазин за настраиваемый процент от цены предмета
Возможность авто уничтожения предмета через какое то время (К примеру каждые 10 секунд 1 такой предмет убдет исчезать из магазина или инвентаря по одному)
Возможность выдачи денег/предметов по командам а так же их удаление из своего или чужого инвентаря
Авто выдача ролей при достижении определенного количество определенного предмета и автоснятие ролей по достижению меньшего количества определенного предмета чем установлено в настройках
Возможность продажи/передачи предмета из инвентаря другим участникам
Возможность настройки прав и вкл/выкл любых команд
Возможность обнуления разных модулей начиная от инвентарей и балансов заканчивая магазином
Возможность полной настройки бота начиная от префикса заканчивая аватаром и всеми возможными настройками
Красивое оформление всех функций бота с возможностью настойки
Заявки фрилансеров
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