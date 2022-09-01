В нем должны быть такие функции:

Экономика разделенная на несколько видов разной валюты которую можно обменивать между собой и настрайвать цену как в ручную так и с рандномной генерацией цены в разное время!

Магазин с возможностями из списка ниже:

Добавлять передмет за любую валюту

Выставлять количество данного предмета в магазине

Возможность выбора пользователя или роли которая нужна будет для покупки данного предмета

Возможность сортировки предмотов по страницам

Возможность получение денег в указанный промежуток времени за предметы в инвентаре

Выставлять роль которая отнимется/добавится при покупке данного предмета

Возможность настройки случайной цены которая будет колибаться от выбранного до выбранного значения

Отображение валюты любым смайликом

Возможность положить или снять деньги с банка во избежания кражи по команде

Обязательно несколько видов заработка по типу команд !work от 1 до 5 штук с настраевоемой суммой и промежутком

Обязательная нявность списка лидеров по экономике с отображением никнейма на сервере

Возможность получать/терять деньги каждый настраиваемый промежуток времени в зависимости от ролей (Каждая ррль дает свою сумму)

Возможность продажи предметов обратно в магазин за настраиваемый процент от цены предмета

Возможность авто уничтожения предмета через какое то время (К примеру каждые 10 секунд 1 такой предмет убдет исчезать из магазина или инвентаря по одному)

Возможность выдачи денег/предметов по командам а так же их удаление из своего или чужого инвентаря

Авто выдача ролей при достижении определенного количество определенного предмета и автоснятие ролей по достижению меньшего количества определенного предмета чем установлено в настройках

Возможность продажи/передачи предмета из инвентаря другим участникам

Возможность настройки прав и вкл/выкл любых команд

Возможность обнуления разных модулей начиная от инвентарей и балансов заканчивая магазином

Возможность полной настройки бота начиная от префикса заканчивая аватаром и всеми возможными настройками

Красивое оформление всех функций бота с возможностью настойки