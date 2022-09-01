Программа-бот для ловли дат на vfsglobal.ca

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки189 просмотров

Нужно написать программу которая будет ловить свободные даты для здачи биометрии на сайте vfsglobal.ca. Что именно должен уметь бот.1. Зайти на сайт2. Ввести логин и пароль3. Ввести capcha4. Оказавшись в личном кабинете  (закрыться) - ввести reference number5. 2 раза выбрать кнопку confirm6. Оказавшись на календаре с датами , бот должен мониторить ( обновлять календарь для выявления свободных дат, а они появляются рандомно)7. При появлении свободной даты впоймать её для внесения данных.8. Обход 2х капч и кода ОТР.Спасибо за внимание.

3 года назад
guest_16635375056572
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Иван
 
38 лет
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Был
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