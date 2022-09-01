Требуется разработка скрипта на языке Pine для платформы TradingView. Имеется подробное техническое задание. Бюджет 70$, оплата по готовности, без авансов.
Программа-бот для ловли дат на vfsglobal.ca
Нужно написать программу которая будет ловить свободные даты для здачи биометрии на сайте vfsglobal.ca. Что именно должен уметь бот.1. Зайти на сайт2. Ввести логин и пароль3. Ввести capcha4. Оказавшись в личном кабинете (закрыться) - ввести reference number5. 2 раза выбрать кнопку confirm6. Оказавшись на календаре с датами , бот должен мониторить ( обновлять календарь для выявления свободных дат, а они появляются рандомно)7. При появлении свободной даты впоймать её для внесения данных.8. Обход 2х капч и кода ОТР.Спасибо за внимание.
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