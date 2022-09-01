Есть CRM битрикс24Есть база данных фссп. Есть официальная документация на подключение к базе https://opendata.fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev2022/opisanie_api_bdip_fssp_20220203_2022241115.pdfВ карточке лида в срм есть поля фамилия, имя, отчество и дата рождения. Нужно 1. Добавить кнопку ЗАПРОС В БАЗУ ФССП. После нажатия этой кнопки проверяется, заполнены ли поля ФИО и Дата рождения. Если заполнены, то из ФССП выкачивается отчет по должнику (по открытым исполнительным производствам) и закачивается в карточку лида в человекочитаемом формате, например, pdf. Если поля не заполнены, выпадает требование заполнить их.2. написать робота, который ежедневно будет запрашивать отчеты в ФССП по всем клиентам, находящимся в стадии сделки, определять вновь открытые (открытые в день обращения за отчетом) исполнительные производства. И в случае наличия нового исп пр-ва подгружать информацию о нем в карточку сделки (Номер и дата ИП, сумма требований, ФИО и контакты пристава) и создавать сотруднику. ответственному за сделку задачу типа ОТРАБОТАТЬ НОВОЕ ИП со сроком исполнения 24 часа.ТЗ примерное, возможно обсуждение, конечно