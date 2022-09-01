Нужно написать программу которая будет ловить свободные даты для здачи биометрии на сайте vfsglobal.ca. Что именно должен уметь бот.1. Зайти на сайт2. Ввести логин и пароль3. Ввести capcha4. Оказавшись в личном кабинете (закрыться) - ввести reference number5. 2 раза выбрать кнопку confirm6. Оказавшись на календаре с датами , бот должен мониторить ( обновлять календарь для выявления свободных дат, а они появляются рандомно)7. При появлении свободной даты впоймать её для внесения данных.8. Обход 2х капч и кода ОТР.Спасибо за внимание.