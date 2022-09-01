Скрипт/программа/код для массовой рассылки в whatsappp

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки313 просмотров

Господа, оперативно нужен рабочий скрипт и инструкция по пользованию.

Необходимо разослать сообщение 1.500 контактам по базе (предложения на рассылку тоже принимаются)

Попробовал через twilio и гугл - не получилось.)

3 года назад
NatanielRa
Анатолий 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
26 лет
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Был
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3 года назад
Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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