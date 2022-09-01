Требуется разработка скрипта на языке Pine для платформы TradingView. Имеется подробное техническое задание. Бюджет 70$, оплата по готовности, без авансов.
Скрипт/программа/код для массовой рассылки в whatsappp
Господа, оперативно нужен рабочий скрипт и инструкция по пользованию.
Необходимо разослать сообщение 1.500 контактам по базе (предложения на рассылку тоже принимаются)
Попробовал через twilio и гугл - не получилось.)
Заявки фрилансеров
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