Доделать программку (1 функция) Delphi7-ADO-*.mdb

Есть маленькая и очень простая программка, написана на Delphi7. Она использует базу данных Access при помощи родного ADO для распечатки отчетов (в базе всего одна таблица, распечатка отчетов уже сделана). Сейчас записи в таблицу добавляются вручную.

Задача - сделать механизм добавления записей в таблицу из формы:

Есть текстовое поле "nachalo"(в него вводится начальное число диапазона, например "30"), текстовое поле "konec"(в него вводится последнее число диапазона, например "60") и текстовое поле "zapis"(вводится произвольный текст, например "текст"). Также есть таблица "Table1" с полями "запись" и "номер". Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку1 в поле "номер" добавлялись значения следующим образом: первая строка = значение поля "nachalo"(тоесть 30), вторая строка = значение первой строки+1(тоесть 31), третья строка = значение второй строки+1(тоесть 32) и так до дех пор, пока значение не будет равно значению, установленному в поле "konec"(60), после чего добавление строк в таблицу прекращается. И при нажатии на кнопку2 происходит очистка таблицы.

Если есть возможность реализовать данный механизм на ADO без дополнений - это был бы лучший вариант.

Собственно всё, надеюсь.