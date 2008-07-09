Доделать программку (1 функция) Delphi7-ADO-*.mdb

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Завершен23 заявки430 просмотров

Есть маленькая и очень простая программка, написана на Delphi7. Она использует базу данных Access при помощи родного ADO для распечатки отчетов (в базе всего одна таблица, распечатка отчетов уже сделана). Сейчас записи в таблицу добавляются вручную.

Задача - сделать механизм добавления записей в таблицу из формы:

Есть текстовое поле "nachalo"(в него вводится начальное число диапазона, например "30"), текстовое поле "konec"(в него вводится последнее число диапазона, например "60") и текстовое поле "zapis"(вводится произвольный текст, например "текст"). Также есть таблица "Table1" с полями "запись" и "номер". Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку1 в поле "номер" добавлялись значения следующим образом: первая строка = значение поля "nachalo"(тоесть 30), вторая строка = значение первой строки+1(тоесть 31), третья строка = значение второй строки+1(тоесть 32) и так до дех пор, пока значение не будет равно значению, установленному в поле "konec"(60), после чего добавление строк в таблицу прекращается. И при нажатии на кнопку2 происходит очистка таблицы.

Если есть возможность реализовать данный механизм на ADO без дополнений - это был бы лучший вариант.

Собственно всё, надеюсь.

17 лет назад
Aspect
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Greenworm
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$12
1 день
Качественно, оперативно. Получил, что хотел. Программе был предан привлекательный вид и удобный, эргономичный интерфейс, учтена защита от ошибок. Молодец! Буду обращаться.

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Greenworm
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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