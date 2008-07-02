Есть база 1С-Торговля 7.7. Несколько человек полазили в базе 1С, в основном все из "БИТа". Теперь их программист говорит, что его отправляют на другой проект, а у нас при формировании отчетности возникают ошибки. Да и ...
Перевести заголовочные h файлы на Object Pascal
Есть библиотека http://www.libraw.su/about В том числе и в виде dll. К ней идут заголовочные файлы h. Нужно переписать их для использования библиотеки в Delphi. Критерий приемки - переделать для использования в Delphi 2-3 примера, которые идут с библиотекой (они простые).
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