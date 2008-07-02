Перевести заголовочные h файлы на Object Pascal

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Закрыт4 заявки273 просмотра

Есть библиотека http://www.libraw.su/about В том числе и в виде dll. К ней идут заголовочные файлы h. Нужно переписать их для использования библиотеки в Delphi. Критерий приемки - переделать для использования в Delphi 2-3 примера, которые идут с библиотекой (они простые).

Delphi
17 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

jack_from_shadow
Игорь Нагуляк 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

jack_from_shadow
Игорь Нагуляк 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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