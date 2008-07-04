В текущем проекте нужна помощь опытного программиста-консультанта, имеющего опыт создания web приложений на Facebook, с использованием Java/J2EE. Прежде всего, интересует ряд консультаций по созданию web приложений в Facebook, демонстрационные примеры, и особенно ...
Доработка обучающей программы
Доработка обучающей программы
Есть программа, которая обучает детей работе с клавиатурой.
Программа переведена с английского языка на русский и уже почти готова,
однако есть проблемы.
В процессе локализации перестала работать статистика нажатых клавиш,
т.е. насколько они изучены. Также неправильно работают текстовые подсказки,
в которых описано каким пальцем нужно нажимать подсвеченую букву.
Проблема усугубляется тем, что исходников нет. Только бинарные файлы.
Требуется устранить существующие ошибки.
Для этого кандидат видимо должен уметь пользоваться отладчиками
типа SoftIce и дебаггерами. Кандидат должен нормальный интернет канал
для скачивания и закачки файлов.
Размер оплаты по договоренности.
В случае положительного результата возможно сотрудничество над другими проектами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть вордовский файл. Нужно написать скрипт, что бы безболезненно экспортировать в Access. Файл содержит 30 000 предприятий: *название; *адрес; *телефон *телефон *телефонПрикладное ПО25 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть такая программа UserGate 2.8, у неё есть конфиг: usergate.ini В этом конфиге хранятся почти все данные по пользователям В течении дня или быстрее конфиг переполняется нулями [пробелами] и становится размером около 500 ...Завершен17 лет назад
Имеется рабочая книга в Excel с множеством листов. Листы добавлять и удалять может пользователь сколько угодно. Нужно сформировать ИТОГОВЫЕ листы, которые будут заполнены информацией из каждой вкладки. Т.е. сделать в ...Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо написать парсер txt файла в excel. Существует текстовый файл экспорта базы данных товаров. Этот файл необходимо привести в определенный формат. Пример xls файла и собственно txt файл смотрите во ...Завершен17 лет назад
Требуется вынести в главное меню Excel кнопку для автоматической записи скрипта на VBAПрикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен макрос обрабатывающий все открываемые файлы XLS - устанавливая им определённые поля и отыскивая ячейки с определёнными значениями - устанавливать им другой формат ячеек.Закрыт17 лет назад
Нужна программа массового преобразования изображений из jpg в png 1 bit с настраивымыми выходными размерами в пикселях. Называйте цену.Завершен17 лет назад
Есть маленькая и очень простая программка, написана на Delphi7. Она использует базу данных Access при помощи родного ADO для распечатки отчетов (в базе всего одна таблица, распечатка отчетов уже сделана). Сейчас записи в таблицу добавляются ...Завершен17 лет назад
- $10
Есть библиотека http://www.libraw.su/about В том числе и в виде dll. К ней идут заголовочные файлы h. Нужно переписать их для использования библиотеки в Delphi. Критерий приемки - переделать для использования в Delphi 2-3 примера, которые ...Закрыт17 лет назад