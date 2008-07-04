Доработка обучающей программы

Есть программа, которая обучает детей работе с клавиатурой.

Программа переведена с английского языка на русский и уже почти готова,

однако есть проблемы.

В процессе локализации перестала работать статистика нажатых клавиш,

т.е. насколько они изучены. Также неправильно работают текстовые подсказки,

в которых описано каким пальцем нужно нажимать подсвеченую букву.

Проблема усугубляется тем, что исходников нет. Только бинарные файлы.

Требуется устранить существующие ошибки.

Для этого кандидат видимо должен уметь пользоваться отладчиками

типа SoftIce и дебаггерами. Кандидат должен нормальный интернет канал

для скачивания и закачки файлов.

Размер оплаты по договоренности.

В случае положительного результата возможно сотрудничество над другими проектами.