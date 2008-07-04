Консультация по созданию соц.сети на Java/J2EE

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Закрыт1 заявка193 просмотра

В текущем проекте нужна помощь опытного программиста-консультанта, имеющего опыт создания web приложений на Facebook, с использованием Java/J2EE.

Прежде всего, интересует ряд консультаций по созданию web приложений в Facebook, демонстрационные примеры, и особенно важно - описания возможных подводных камней при работе с Java клиентом. Также, если у меня будут появляться вопросы, то помощь в их решении, по возможности.

Обязательно наличие скайпа, так как консультации хотелось бы получать голосом.

Пожалуйста, указывайте часовой рейт за консультации.

Возможна рбота на постоянной основе, З/П: 6 000$

[email protected]

Java
17 лет назад
Iisus
Эмиль 
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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