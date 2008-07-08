Парсер txt файлов в excel

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен23 заявки855 просмотров

Необходимо написать парсер txt файла в excel.

Существует текстовый файл экспорта базы данных товаров.

Этот файл необходимо привести в определенный формат.

Пример xls файла и собственно txt файл смотрите во вложении.

Нужен не серверный вариант.

17 лет назад
nnbs
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Virtson
39 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$43
2 дня
Владимир выполнил поставленную задачу на "отлично". И не смотря на определенные трудности с переводом оплаты, он не отказался от этой работы. Выражаю ему огромную благодарность за профессионализм, оперативность и порядочность! Могу с уверенностью сказать, что вся подобная работа (программирование на Delphi) будет перенаправляться только ему, если, конечно, он будет располагать свободным временем.

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Virtson
39 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад