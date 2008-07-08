Парсер txt файлов в excel

Владимир выполнил поставленную задачу на "отлично". И не смотря на определенные трудности с переводом оплаты, он не отказался от этой работы. Выражаю ему огромную благодарность за профессионализм, оперативность и порядочность! Могу с уверенностью сказать, что вся подобная работа (программирование на Delphi) будет перенаправляться только ему, если, конечно, он будет располагать свободным временем.