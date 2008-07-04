С Word в Access

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт25 заявок568 просмотров

Есть вордовский файл.

Нужно написать скрипт, что бы безболезненно экспортировать в Access.

Файл содержит 30 000 предприятий:

*название;

*адрес;

*телефон

*телефон

*телефон

17 лет назад
Cornerr
Nerr 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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