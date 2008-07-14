Необходимо написать парсер txt файла в excel. Существует текстовый файл экспорта базы данных товаров. Этот файл необходимо привести в определенный формат. Пример xls файла и собственно txt файл смотрите во ...
Создание отчетных листов в Excel (VBA)
Имеется рабочая книга в Excel с множеством листов.
Листы добавлять и удалять может пользователь сколько угодно.
Нужно сформировать ИТОГОВЫЕ листы, которые будут заполнены информацией из каждой вкладки.
Т.е. сделать в экселе кнопочку, при нажатие на которую будут формироваться итоговые листы
вот тут книга http://slil.ru/25956128
Пользователь на основе имеющихся листов (все кроме ЖЕЛТЫХ и КРАСНЫХ) копированием создает новые и меняет
там данные Нужно чтобы листы можно было переименовывать - так что привязка к значениям ячеек листов
должна быть относительная, а не абсолютная.
Желтые листы сейчас сделаны в ручную (пройдитесь по ячейкам и увидите).
Вот эти листы и нужно формировать программно (динамически) в зависимости от количества листов, откуда
беруться данные для ЖЕЛТЫХ листов
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