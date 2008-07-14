Создание отчетных листов в Excel (VBA)

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Завершен7 заявок299 просмотров

Имеется рабочая книга в Excel с множеством листов.

Листы добавлять и удалять может пользователь сколько угодно.

Нужно сформировать ИТОГОВЫЕ листы, которые будут заполнены информацией из каждой вкладки.

Т.е. сделать в экселе кнопочку, при нажатие на которую будут формироваться итоговые листы

вот тут книга http://slil.ru/25956128

Пользователь на основе имеющихся листов (все кроме ЖЕЛТЫХ и КРАСНЫХ) копированием создает новые и меняет

там данные Нужно чтобы листы можно было переименовывать - так что привязка к значениям ячеек листов

должна быть относительная, а не абсолютная.

Желтые листы сейчас сделаны в ручную (пройдитесь по ячейкам и увидите).

Вот эти листы и нужно формировать программно (динамически) в зависимости от количества листов, откуда

беруться данные для ЖЕЛТЫХ листов

ICQ: 380-945-346

VBA
17 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ustinovka48
Ольга 
65 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
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Заявки фрилансеров

ustinovka48
Ольга 
65 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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