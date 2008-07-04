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Написать простенький скрипт (Windows)
Есть такая программа UserGate 2.8, у неё есть конфиг: usergate.ini
В этом конфиге хранятся почти все данные по пользователям
В течении дня или быстрее конфиг переполняется нулями [пробелами] и становится размером около 500 кбайт - 2 мбайта
Написать скрипт (естественно который не будет потреблять ресурсов), который будет висеть в памяти и каждые 2 часа удалять не нужные нули [пробелы] с конфига.
Люди уже писали такого рода скрипты, но я не смог найти и установить его.
Мне не важно на каком языке будет написан скрипт, главное чтобы он не слижком сложно устанавливался и потреблял минимум ресурсов, чтобы была возможность засунуть его в автозагрузку Windows и чтобы скрипт автоматически исправно каждые 2 часа удалял лишние нули из usergate.ini
В приложении вложен сам конфиг UserGate раздутый нулями до размера 200 килобайт
Откройте его в вашем редакторе, перейдите к разделу [Tickets] и там в конце каждой строки вы увидите множество нулей.
Например идёт строка с информацией
fanees=2; 39298.4792; 39620.7547; 0; 18032361472; 0; 0; 0; 1429933990; 17813738219; 24665229155; 9336966631800; 8850064816000;----------------далее всё нули, после этого опять информация[перенос строки]
fanees2=2; 39298.4792; 39620.7547; 0; 18032361472; 0; 0; 0; 1429933990; 17813738219; 24665229155; 9336966631800; 8850064816000;----------------и опять нули
Думаю скрипт написать не так сложно.
Выберу того, кто сможет написать рабочий скрипт за меньшую сумму.
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