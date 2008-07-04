Написать простенький скрипт (Windows)

Есть такая программа UserGate 2.8, у неё есть конфиг: usergate.ini

В этом конфиге хранятся почти все данные по пользователям

В течении дня или быстрее конфиг переполняется нулями [пробелами] и становится размером около 500 кбайт - 2 мбайта

Написать скрипт (естественно который не будет потреблять ресурсов), который будет висеть в памяти и каждые 2 часа удалять не нужные нули [пробелы] с конфига.

Люди уже писали такого рода скрипты, но я не смог найти и установить его.

Мне не важно на каком языке будет написан скрипт, главное чтобы он не слижком сложно устанавливался и потреблял минимум ресурсов, чтобы была возможность засунуть его в автозагрузку Windows и чтобы скрипт автоматически исправно каждые 2 часа удалял лишние нули из usergate.ini

В приложении вложен сам конфиг UserGate раздутый нулями до размера 200 килобайт

Откройте его в вашем редакторе, перейдите к разделу [Tickets] и там в конце каждой строки вы увидите множество нулей.

Например идёт строка с информацией

fanees=2; 39298.4792; 39620.7547; 0; 18032361472; 0; 0; 0; 1429933990; 17813738219; 24665229155; 9336966631800; 8850064816000;----------------далее всё нули, после этого опять информация[перенос строки]

fanees2=2; 39298.4792; 39620.7547; 0; 18032361472; 0; 0; 0; 1429933990; 17813738219; 24665229155; 9336966631800; 8850064816000;----------------и опять нули

Думаю скрипт написать не так сложно.

Выберу того, кто сможет написать рабочий скрипт за меньшую сумму.