Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно. Важно: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
EXEL-разработка функции суммирование строк при совпадении данных
Уважаемые фрилансеры,
Есть, .хlsx файл котором указан список запчастей. Цель задачи суммировать значения некоторых колонок при совпадении некоторых данных.
1. В таблице есть столбец N:6 (Тарифный код 2).
2. В 16-том столбце есть "Код страны производителя"
Главная задача: При совпадении "Тарифного Кода 2" и "Кода страны производителя" суммировать значение по колонкам:
("Количество" "Брутто" "Нетто" "цена cip") а также все остальные показатели этих строк в одну строку.
После соединения в файле должен появится новый лист в котором будут указаны
Столбец 1: Номер строки из исходной таблицы. Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные номера должны быть указаны через "слеш /" . Пример строка номер 7.
Столбец 2: Код запчасти. Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные артикульные номера должны быть указаны через "слеш /"
Столбец 3: Количество. В этой строке должны быть указаны суммированные данные. Если строка не совпадает то она остается не неизменной и ее данные переносятся сюда как есть.
Столбец 4. Наименование: Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные "Имена Зап. Частей" должны быть указаны через "слеш /"
Столбец.5. Тарифный код 2. Должен содержать в себе Тарифный код.
Столбец 6: Наименование группы тарифного кода. Если учитывать, что в совпадающих строках исходной таблицы эти названия совпадают то можно перенести одно значение например первое.
Столбец 7: Процент пошлины в совпадающих строках исходной таблицы также одинаковые их тоже можно перенести как одно значение например первое.
Столбцы 8/9/10. "Брутто" "Нетто" "цена cip" в этих столбцах суммируем показатели совпадающих строк.
Столбцы 11/12. Код Страны и страна производитель: В совпадающих строках исходной таблицы эти названия совпадают, переносим также первый показатель.
Столбец 13.Номер инвойса. Если в данной строке суммированы несколько строк с разными инвойсными номерами то эти номера в новой суммированной строке новой таблицы должны быть указаны через "слеш /" .
К заданию прикреплен исходный файл, на втором листе данного фала таблица суммированных данных в ручную. То есть после обработки исходный таблицы вами у вас должен создаться точно такая же таблица.
Также нужно учитывать, что файл может содержать разные листы.
Могут быть небольшие отклонения из-за округления цифр.
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