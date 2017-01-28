EXEL-разработка функции суммирование строк при совпадении данных

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки160 просмотров

Уважаемые фрилансеры, 

Есть,  .хlsx  файл котором указан список запчастей. Цель задачи суммировать значения некоторых колонок при совпадении некоторых данных. 

1. В таблице есть столбец N:6 (Тарифный код 2). 

2. В 16-том столбце есть "Код страны производителя" 

Главная задача: При совпадении "Тарифного Кода 2" и "Кода страны производителя" суммировать значение по колонкам:  

("Количество"  "Брутто"  "Нетто" "цена cip")  а также все остальные показатели этих строк в одну строку. 

После соединения в файле должен появится новый лист в котором будут указаны 

Столбец 1: Номер строки из исходной таблицы. Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные номера должны быть указаны через "слеш /" . Пример строка номер 7. 

Столбец 2: Код запчасти. Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные артикульные номера должны быть указаны через "слеш /"  

Столбец 3: Количество. В этой строке должны быть указаны суммированные данные. Если строка не совпадает то она остается не неизменной и ее данные переносятся сюда как есть. 

Столбец 4. Наименование: Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные "Имена Зап. Частей" должны быть указаны через "слеш /"  

Столбец.5. Тарифный код 2. Должен содержать в себе Тарифный код. 

Столбец 6: Наименование группы тарифного кода. Если учитывать, что в совпадающих строках исходной таблицы эти названия совпадают то можно перенести одно значение например первое. 

Столбец 7: Процент пошлины в совпадающих строках исходной таблицы также одинаковые их тоже можно перенести как одно значение например первое. 

Столбцы 8/9/10. "Брутто"  "Нетто" "цена cip"  в этих столбцах суммируем показатели совпадающих строк. 

Столбцы 11/12. Код Страны и страна производитель: В совпадающих строках исходной таблицы эти названия совпадают, переносим также первый показатель. 

Столбец 13.Номер инвойса. Если в данной строке суммированы несколько строк с разными инвойсными номерами то эти номера в новой суммированной строке новой таблицы должны быть указаны через "слеш /" . 

К заданию прикреплен исходный файл, на втором листе данного фала таблица суммированных данных в ручную. То есть после обработки исходный таблицы вами у вас должен создаться точно такая же таблица. 

Также нужно учитывать, что файл может содержать разные листы. 

Могут быть небольшие отклонения из-за округления цифр. 

8 лет назад
Mr_Aliyev
41 год
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Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ohenry
53 года
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ohenry
53 года
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Был
4 года назад
8 лет назад

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