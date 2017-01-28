EXEL-разработка функции суммирование строк при совпадении данных

Уважаемые фрилансеры,

Есть, .хlsx файл котором указан список запчастей. Цель задачи суммировать значения некоторых колонок при совпадении некоторых данных.

1. В таблице есть столбец N:6 (Тарифный код 2).

2. В 16-том столбце есть "Код страны производителя"

Главная задача: При совпадении "Тарифного Кода 2" и "Кода страны производителя" суммировать значение по колонкам:

("Количество" "Брутто" "Нетто" "цена cip") а также все остальные показатели этих строк в одну строку.

После соединения в файле должен появится новый лист в котором будут указаны

Столбец 1: Номер строки из исходной таблицы. Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные номера должны быть указаны через "слеш /" . Пример строка номер 7.

Столбец 2: Код запчасти. Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные артикульные номера должны быть указаны через "слеш /"

Столбец 3: Количество. В этой строке должны быть указаны суммированные данные. Если строка не совпадает то она остается не неизменной и ее данные переносятся сюда как есть.

Столбец 4. Наименование: Если в данной строке суммированы несколько строк то исходные "Имена Зап. Частей" должны быть указаны через "слеш /"

Столбец.5. Тарифный код 2. Должен содержать в себе Тарифный код.

Столбец 6: Наименование группы тарифного кода. Если учитывать, что в совпадающих строках исходной таблицы эти названия совпадают то можно перенести одно значение например первое.

Столбец 7: Процент пошлины в совпадающих строках исходной таблицы также одинаковые их тоже можно перенести как одно значение например первое.

Столбцы 8/9/10. "Брутто" "Нетто" "цена cip" в этих столбцах суммируем показатели совпадающих строк.

Столбцы 11/12. Код Страны и страна производитель: В совпадающих строках исходной таблицы эти названия совпадают, переносим также первый показатель.

Столбец 13.Номер инвойса. Если в данной строке суммированы несколько строк с разными инвойсными номерами то эти номера в новой суммированной строке новой таблицы должны быть указаны через "слеш /" .

К заданию прикреплен исходный файл, на втором листе данного фала таблица суммированных данных в ручную. То есть после обработки исходный таблицы вами у вас должен создаться точно такая же таблица.

Также нужно учитывать, что файл может содержать разные листы.

Могут быть небольшие отклонения из-за округления цифр.