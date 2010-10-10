Формирование post и get запросов

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Необходимо написать программу (скрипт) на VB.net формирующую post или get запросы посылаемые на php скрипт (для работы с mysql) на веб сервер, после чего получает ответ и выдает результат в textbox.

13 лет назад
roman_platunov
Роман 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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