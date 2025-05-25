Изменение мин.суммы пополнения, работа с системой пополнения

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка5 просмотров

При авторизации есть система пополнения счёта. В это системе подправить минимальную сумма пополнения.

PHPНастройка серверов
13 часов назад
guest_1740832705894
3 месяца в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 часов назад
$10
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 часов назад