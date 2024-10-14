Для армянского самп проекта нужны лаунчеры(PC/Mobile). Не думаю что стоит говорить что нужен с автозагрузкой и со снятием лимита машин/скинов. Цену надо обсудить. Можно взять другой лаунчер под основу я ничего против не имею главное чтобы от него ничего общего не осталось.