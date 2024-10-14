Лаунчер PC/Mobile для САМП проекта.

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Открыт1 заявка7 просмотров

Для армянского самп проекта нужны лаунчеры(PC/Mobile). Не думаю что стоит говорить что нужен с автозагрузкой и со снятием лимита машин/скинов. Цену надо обсудить. Можно взять другой лаунчер под основу я ничего против не имею главное чтобы от него ничего общего не осталось.

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