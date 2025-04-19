Вибротрамбовочная машина. График Бифуркация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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ЕСть модель вибротрамбовочной машины, система безразмерных уравнений. Нужно сделать программу которая отображает график её работы и по нему сделать бифуркацию.

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10 часов назад
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