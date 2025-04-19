Требуется настройка CRM в Google Таблицах. Основная работа выполнена, но возникли трудности с формулами и структурой. Необходимы операции по извлечению данных из нескольких листов и построение таблиц. Задача включает большое количество формул и сложные операции.
Вибротрамбовочная машина. График Бифуркация
ЕСть модель вибротрамбовочной машины, система безразмерных уравнений. Нужно сделать программу которая отображает график её работы и по нему сделать бифуркацию.
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