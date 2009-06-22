Надо создать вспомогательную программу к Rumus2

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок307 просмотров

Необходимо создать вспомогательную программу к уже существующей программе Rumus2

ссылка на нее http://www.fxclub.org/condition_virtcount/ в центре странички

далее при загрузке программы посмотрите ее работу

необходимо что на основании этой программы автоматически

1 - вызывал сделку

2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)

3 - количество 1000

4 - запрос цены

5 - при ответе цен нажать на купить

после в нижнем экране программы Румус2

в столбце прибыль при показаниях +50 требуемая программа автоматически нажимала на закрыть позицию

и при ответе брокера закрывала сделку

если в столбце прибыль при показаниях -50 требуемая программа автоматически нажимала

1 - вызывал сделку

2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)

3 - количество 1000

4 - запрос цены

5 - при ответе цен нажать на купить

если в столбце прибыль при показаниях опять достигла -50 требуемая программа автоматически нажимала

1 - вызывал сделку

2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)

3 - количество 2000

4 - запрос цены

5 - при ответе цен нажать на купить

далее все происходит в прогрессии с изменением только пункта 3 соответственно меняя количество

1 - вызывал сделку

2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)

3 - количество 4000

4 - запрос цены

5 - при ответе цен нажать на купить

потом 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 256000, 512000, 1024000, 2048000, 4096000, 8192000

однако, если при любом достижении в столбце прибыль показания +50 требуемая программа автоматически нажимала на закрыть позицию.

после начанала все сначала

1 - вызывал сделку

2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)

3 - количество 1000

4 - запрос цены

5 - при ответе цен нажать на купить

и соответственно продолжала работать

далее если в табло общей суммы образовывался ноль, то программа заканчивала работу.

далее нужно перед загрузкой программы выскакивало табло где можно изменить настройки

строка валютная пара, количество, и "+" и "-" в столбце прибыль

также возможность дополнения валютных пар в программе они есть

возможны изменения сроков исполнения и способов оплаты

16 лет назад
plush25
Макс 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

romamarkov
Роман 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней

Заявки фрилансеров

romamarkov
Роман 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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