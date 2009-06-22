Среда разработки - VS 2008. Язык - C#. Есть небольшое задание. Думаю делается за час, при наличии знаний. Цена за задание "под ключ" - 600 рублей. ...
Надо создать вспомогательную программу к Rumus2
Необходимо создать вспомогательную программу к уже существующей программе Rumus2
ссылка на нее http://www.fxclub.org/condition_virtcount/ в центре странички
далее при загрузке программы посмотрите ее работу
необходимо что на основании этой программы автоматически
1 - вызывал сделку
2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)
3 - количество 1000
4 - запрос цены
5 - при ответе цен нажать на купить
после в нижнем экране программы Румус2
в столбце прибыль при показаниях +50 требуемая программа автоматически нажимала на закрыть позицию
и при ответе брокера закрывала сделку
если в столбце прибыль при показаниях -50 требуемая программа автоматически нажимала
1 - вызывал сделку
2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)
3 - количество 1000
4 - запрос цены
5 - при ответе цен нажать на купить
если в столбце прибыль при показаниях опять достигла -50 требуемая программа автоматически нажимала
1 - вызывал сделку
2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)
3 - количество 2000
4 - запрос цены
5 - при ответе цен нажать на купить
далее все происходит в прогрессии с изменением только пункта 3 соответственно меняя количество
1 - вызывал сделку
2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)
3 - количество 4000
4 - запрос цены
5 - при ответе цен нажать на купить
потом 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 256000, 512000, 1024000, 2048000, 4096000, 8192000
однако, если при любом достижении в столбце прибыль показания +50 требуемая программа автоматически нажимала на закрыть позицию.
после начанала все сначала
1 - вызывал сделку
2 - назначал валютную пару (например GBP/JPY)
3 - количество 1000
4 - запрос цены
5 - при ответе цен нажать на купить
и соответственно продолжала работать
далее если в табло общей суммы образовывался ноль, то программа заканчивала работу.
далее нужно перед загрузкой программы выскакивало табло где можно изменить настройки
строка валютная пара, количество, и "+" и "-" в столбце прибыль
также возможность дополнения валютных пар в программе они есть
возможны изменения сроков исполнения и способов оплаты
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